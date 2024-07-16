Россиянам рассказали о пользе дачи для здоровья

Дача может приносить пользу для здоровья, поскольку физические нагрузки на участке являются более полезными, чем занятия в тренажерном зале. Об этом Pravda.Ru рассказал ученый, эволюционист, невролог, палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев.

«Это лучше фитнеса и абсолютно бесплатно. Каждый огородник должен твердо знать, что, зайдя на огород с лопатой, он экономит минимум 500 рублей в час. К тому же в тренажерном зале совершаются движения, которые никогда человеку не нужны и никакой роли не играют», — сказал эксперт.

Помимо этого, к плюсам дачи он отнес то, что на участке можно вырастить собственный безопасный урожай. Это позволит избежать получения промышленных гербицидов и пестицидов в свой организм, заключил Савельев.

Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина до этого говорила, что работа в огороде вниз головой может повысить риск инсульта и сердечной недостаточности. По ее словам, тело человека не приспособлено к длительной работе вниз головой.

Ранее садовод рассказала, как ухаживать за огородом в жару.