Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе дачи для здоровья

Ученый Савельев: работы на даче полезнее фитнеса

close
100%
Freepik.com

Дача может приносить пользу для здоровья, поскольку физические нагрузки на участке являются более полезными, чем занятия в тренажерном зале. Об этом Pravda.Ru рассказал ученый, эволюционист, невролог, палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев.

«Это лучше фитнеса и абсолютно бесплатно. Каждый огородник должен твердо знать, что, зайдя на огород с лопатой, он экономит минимум 500 рублей в час. К тому же в тренажерном зале совершаются движения, которые никогда человеку не нужны и никакой роли не играют», — сказал эксперт.

Помимо этого, к плюсам дачи он отнес то, что на участке можно вырастить собственный безопасный урожай. Это позволит избежать получения промышленных гербицидов и пестицидов в свой организм, заключил Савельев.

Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина до этого говорила, что работа в огороде вниз головой может повысить риск инсульта и сердечной недостаточности. По ее словам, тело человека не приспособлено к длительной работе вниз головой.

Ранее садовод рассказала, как ухаживать за огородом в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами