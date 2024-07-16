Спасатели локализовали пожар в крымском Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожар в Коктебеле локализован на 40 га», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Вечером 15 июля в крымском Коктебеле загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8. Также в операции по ликвидации огня приняли участие более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии.

Позднее в Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что пожар в Коктебеле распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Возгорание травы и кустарников зафиксировали на «значительной площади» охраняемой природной зоны. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация на месте ЧП находится под личным контролем прокурора республики.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.