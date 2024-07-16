В Москве 15 иностранцев отравились шаурмой в точке около хостела

На севере Москвы минимум 15 людям понадобилась помощь медиков из-за отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все пострадавшие являются трудовыми мигрантами и жили в хостеле. Предварительно, они покупали шаурму в точке на Дмитровском шоссе.

Из 15 пострадавших семь оказались в больнице, остальные отказались от госпитализации.

«Точный диагноз врачи пока не установили. Точку питания проверяют специалисты», – сообщается в публикации.

Ситуацией заинтересовались в СК РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным ведомства, все 15 человек обратились в больницу. Следственные мероприятия затронут не только точку общепита, в которой предположительно отравились люди, но и сам хостел. Специалисты ведомства проверят, законно ли иностранцы там проживали.

Ранее в детском лагере в Крыму более 20 человек попали в больницу с отравлением.