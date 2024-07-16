Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала два правила, которые помогут сохранить счастливый брак

Психолог Игонина: правила «говори» и «молчи» помогут сохранить счастливый брак

close
100%
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Супруги смогут сохранить теплые отношения на долгие годы, если будут верно использовать два правила — «говори» и «молчи». Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«То есть важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт — не бросаться словами», — уточнила психолог.

Она также не рекомендует копить недовольство в себе, потому что это может привести к ссорам по любым мелочам. Вместо этого лучше учиться договариваться. По словам Игониной, супругам необходимо как можно чаще быть друг с другом и делиться радостными и тревожными моментами. В этом случае между ними будет крепкая эмоциональная связь, которая не разрушит отношения и во время ссор.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова до этого говорила, что молодоженам не стоит обращать внимание на мелкие недостатки, чтобы избежать конфликтов и тревог на свадьбе.

Ранее родителям объяснили, что делать, если дети ругаются из-за игрушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами