Психолог назвала два правила, которые помогут сохранить счастливый брак

Супруги смогут сохранить теплые отношения на долгие годы, если будут верно использовать два правила — «говори» и «молчи». Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«То есть важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт — не бросаться словами», — уточнила психолог.

Она также не рекомендует копить недовольство в себе, потому что это может привести к ссорам по любым мелочам. Вместо этого лучше учиться договариваться. По словам Игониной, супругам необходимо как можно чаще быть друг с другом и делиться радостными и тревожными моментами. В этом случае между ними будет крепкая эмоциональная связь, которая не разрушит отношения и во время ссор.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова до этого говорила, что молодоженам не стоит обращать внимание на мелкие недостатки, чтобы избежать конфликтов и тревог на свадьбе.

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