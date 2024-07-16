Новая серия взрывов произошла в Харькове утром 16 июля. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным журналистов, взрывы, предположительно, произошли за пределами города.

Некоторое время назад сообщалось, что объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также взрывы произошли в приграничной с Россией Черниговской области Украины.

Вечером 15 июля одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области Украины получило повреждения, в регионе на тот момент действовала воздушная тревога.

Ночью воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской и Киевской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.