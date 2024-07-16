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В тушении пожара в Коктебеле задействовали военнослужащих Росгвардии

Более 50 служащих Росгвардии участвуют в тушении двухдневного пожара в Коктебеле

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МЧС России

Более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии задействованы в тушении пожара в крымском Коктебеле. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня.

Вечером 15 июля в крымском Коктебеле загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8.

Позднее в Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что пожар в Коктебеле распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Возгорание травы и кустарников зафиксировали на «значительной площади» охраняемой природной зоны. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация на месте ЧП находится под личным контролем прокурора республики.

Ранее в крымском содовом товариществе «Дружба» произошел ландшафтный пожар.

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