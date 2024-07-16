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Десятки людей перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя освобождения заложников

Ynet: демонстранты перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя возвращения заложников

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Hannah Mckay/Reuters

Десятки людей вышли на шоссе «Аялон» в восточной части Тель-Авива и блокировали движение автомобилей по одной из главных транспортных магистралей местной агломерации, требуя скорейшего освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщает портал Ynet.

Демонстранты, среди которых есть родственники похищенных боевиками ХАМАС, требуют от израильских властей немедленно добиться освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить 110 заложников. Однако позднее режим прекращения огня был нарушен. По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС до сих пор остаются 120 человек.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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