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Упавший на рельсы в метро Петербурга подросток находится в тяжелом состоянии

В Петербурге подросток сломал позвоночник, попав на рельсы в метро

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Петербуржец попал в больницу после того, как оказался на рельсах в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на красной ветке метрополитена. У 17-летнего молодого человека диагностировали перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На данный момент он в тяжелом состоянии.

Информация о том, каким образом он оказался под колесами поезда, не уточняется.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», молодого человека обнаружили после стука в дно. Во время падения ему удалось принять безопасное положение и выжить. Специалистам метрополитена пришлось опуститься на рельсы между поездом и стеной, чтобы спасти пострадавшего.

Молодой человек упал на рельсы накануне, но в тот момент о его личности не сообщалось. Известно, что инцидент на некоторое время замедлил работу станций на красной ветке. Пассажиры дольше ждали составы на отрезках пути от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» и от «Площади Ленина» до «Девяткино».

Ранее в метро Петербурга спасли девушку, упавшую под состав.

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