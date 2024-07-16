В Челябинской области нашли тело пропавшего в лесу ребенка с ДЦП

Мальчика, который остался в лесу без родителей, нашли мертвым. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Тело обнаружили в болотистой местности. Предположительно, ребенок утонул, но точную причину произошедшего поможет определить экспертиза.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты», – поделились в ведомстве.

Школьник с ДЦП пропал 6 июля. В этот день он отправился в лес вместе с родителями. Во время поездки они остановились и мать пошла в лес за грибами, отец также отвлекся. Когда мужчина вернулся, сына в машине уже не было.

Всего на поиски вышли более 350 человек, среди них оказался и заместитель губернатора города. К операции привлекли беспилотники, которые совершили более 20 вылетов. В том числе и благодаря этому специалисты смогли найти место, где мальчик ночевал, но его самого там не обнаружили, поэтому поиски продолжились.

Ранее тело ребенка в чемодане обнаружили на площадке для мусора в Перми.