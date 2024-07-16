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Стало известно, сколько студенток в России растят детей в возрасте до трех лет

Минобрнауки: 18 тысяч студенток растят детей в возрасте до трех лет

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Shutterstock

Почти 18 тысяч студенток из 531 российского вуза воспитывают детей до трех лет. Об этом сообщили в министерстве образования и науки РФ РИА Новости.

В обучении в 543 вузах (включая филиалы) участвуют почти 37 тысяч молодых мам. Из них 17 890 женщин воспитывают детей до трех лет в 531 университете.

Президент России Владимир Путин поручил поддерживать регионы в увеличении рождаемости. По словам представителей министерства, в высших учебных заведениях обучается более 17 тысяч молодых семей, где оба супруга являются студентами.

Министерство подчеркнуло, что Минобрнауки России и руководство университетов оказывают всестороннюю поддержку студенткам-мамам. Они имеют возможность перейти на индивидуальный учебный план, получают приоритетное размещение в общежитиях, медицинскую помощь, путевки в санатории и материальную поддержку.

Также будущие мамы, зарегистрировавшиеся на ранних стадиях беременности, получают однократную материальную помощь. В учебном году 2023/24 такую поддержку получили 6 216 студенток из 157 вузов.

Ранее в ГД предложили назначать стипендию вступившим в брак во время учебы студентам.

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