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В Сербии ликвидировали 89-летнего стрелка

МВД Сербии: спецназ ликвидировал 89-летнего мужчину, застрелившего двух человек

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Depositphotos

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) ликвидировали 89-летнего стрелка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина устроил стрельбу в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. После ссоры из-за пожара на участке он застрелил из ружья семейную пару и ранил еще одного человека. После этого мужчина скрылся в лесу. На место происшествия вылетели бойцы спецназа, которые ликвидировали стрелка. Полиция оцепила район. В поисках нападавшего также задействованы беспилотники с тепловизорами и вертолет.

15 июля в Грайворонском районе Белгородской области силовики задержали 29-летнего военнослужащего, который, по версии следствия, устроил стрельбу в воинской части. Мужчину разыскивали с 11 июля. Предполагается, что в тот день он открыл огонь по служившим с ним солдатам, после чего бросил оружие и скрылся. Пострадали три человека, двоих из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось об инциденте в Северной Осетии, где подросток открыл огонь по полицейским.

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