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Силы ПВО сбили в Ростовской области девять беспилотников

Губернатор Голубев: над Ростовской областью уничтожено девять беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

Подразделения сил противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Ростовской области атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Все беспилотники, отметил глава области, были уничтожены.

По словам Голубева, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над регионом беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

16 июля сообщалось, что в Курской области в поселке Коренево после атаки беспилотников загорелся завод низковольтной аппаратуры, который производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности.

Днем 15 июля стало известно, что обезвреженный в Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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