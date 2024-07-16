В Париже на французского военного совершено нападение

В Париже на военный патруль напал мужчина с ножом. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в социальной сети Х.

В результате атаки один из военнослужащих был ранен.

Как разъяснил министр, военный, участвующий в операции Sentinelle (Часовой), получил ножевое ранение во время патрулирования Восточного вокзала в Париже. Несмотря на это, его жизнь не находится под угрозой. Нападавший был задержан.

Из камер наблюдения стало известно, что мужчина следил за патрулем некоторое время перед нападением. Он был вооружен ножом длиной около 30 см. Свидетели описали нападавшего как пьяного бездомного.

По данным источника в правоохранительных органах, во время нападения мужчина кричал фразу «Бог велик!» на французском языке. По информации телеканала BFMTV, нападавший является католиком. Он нанес военному ранение в район левого плеча, но защитные пластины смягчили удар. Раненый военнослужащий был доставлен в больницу, его состояние стабильное.

Полиция работает над выяснением личности и мотивов нападавшего. Возраст мужчины составляет около 40 лет, он родился в Киншасе (Демократическая Республика Конго). У него есть французское гражданство.

Нападавший не числился в списке потенциальных террористов и лиц, угрожающих безопасности государства. Но его психическое состояние вызывает опасения, так как он имел уже проблемы с психическим здоровьем и ранее был госпитализирован по этой причине.

В 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в районе метро «Шатле» в Париже. Суд признал его неспособным осознавать свои действия и отправил на лечение в психиатрическую лечебницу под юрисдикцией полиции Парижа.

Ранее сочинец напал с ножом на едущий автомобиль и попал на видео.