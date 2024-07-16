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В Тюмени планируют пожарить самый длинный шашлык в истории России

В Тюмени пожарят шашлык длиною в 438 метров в преддверии Дня города

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Shutterstock

В Тюмени планируют пожарить самый длинный шашлык в истории России, его длина составит 438 метров. Подробности указаны на сайте городской администрации.

Такая длина выбрана не просто так — в этом году Тюмени исполняется 438 лет, именно столько метров мяса и должно быть пожарено в честь этой даты, уверены организаторы.

«Длина шашлыка составит 438 метров, что символизирует каждый год с момента основания города. Это на 172 метра длиннее предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке», — сообщили в администрации.

Недавно бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустам Даутов рассказал, какой маринад лучше всего подойдет для шашлыка.

Самый простой вариант — использовать лук, специи и масло. Мясо нужно замешать в этой смеси, после чего — отправить его в холодильник на два-три часа.

Ранее диетологи призвали россиян отказаться от шашлыков в жаркую погоду.

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