Спасенный детеныш ладожской нерпы снова вернулся к людям

Детеныш ладожской нерпы, который был спасен и прошел реабилитацию в Центре помощи редким видам морских млекопитающих на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», вернулся к людям после того, как его выпустили в Ладожское озеро. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, нерпенок изначально уплыл далеко от берега, но вскоре вернулся и даже дал возможность себя посадить в транспортную клетку.

Сейчас животное проходит дополнительное обследование в Центре помощи редким видам морских млекопитающих. Специалисты не могут объяснить причину возвращения нерпенка к людям, поскольку до этого он не проявлял заинтересованности к человеку и находился в здоровом состоянии.

Фонд друзей балтийской нерпы за время своей деятельности выпустил в природу около 200 животных, но лишь трое из них вернулись к людям. Этот ладожский нерпенок присоединился к известным Крошику и Шлиссику, которые также вернулись после попыток освободить их в дикую природу. Планируется повторная попытка выпустить животное этим летом.

Центр помощи морским млекопитающим находится на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поселке Репино. Там специалисты Фонда оказывают помощь редким морским млекопитающим Северо-Западного региона, проводя реабилитацию. Открытие центра состоялось в 2014 году.

Также этим летом в Санкт-Петербурге спасли, выходили и отправили в дикую природу редкую кольчатую нерпу.

Ранее двое россиян на яхте спасли нерпу от косаток.