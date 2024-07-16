В Челябинске ликвидировали открытое горение на предприятии

На предприятии в Челябинске ликвидировали открытое горение на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, ликвидация открытого горения была объявлена в 01:40 по местному времени (23:40 мск). При пожаре никто не пострадал.

Согласно сообщению МЧС, для замеров воздуха на месте работает Специализированная пожарно-спасательная часть и лаборатория Роспотребнадзора по региону.

О возгорании кровли двух цехов на предприятии по производству строительного пенопласта в Челябинске стало известно вечером 15 июля. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава.

В ночь на 13 июля в поселке Володарского в Московской области загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

По данным оперативных служб, из-за возгорания в здании обрушилась кровля. При этом в тушении огня были задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники.

14 июля в городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка.

Ранее на рынке в Подмосковье произошел пожар.