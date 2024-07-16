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Врач рассказала, что влияет на появление новых родинок

Врач Васильева: к появлению родинок может приводить ультрафиолетовое излучение

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Родинки (невусы, пигментные новообразования) — это доброкачественные образования кожи. О том, почему они появляются, и как предотвратить образования новых родинок, «Газете.Ru» рассказала врач-онкодерматолог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.

Среди основных причин появления родинок на теле она назвала наследственный фактор. Так, очень часто родинки у ребенка появляются на том же месте и такой же формы, что у и ближайшего родственника (мамы, дедушки и так далее).

«В процессе эмбрионального развития происходит сбой в правильном делении клеток меланобластов, в результате этого внутриутробно закладывается формирование будущего пигмента (родинки)», — объяснила врач.

Также, по ее словам, появлению родинок может способствовать ультрафиолетовое излучение. При пребывание на активном солнце или в соляриях происходит стимуляция, что приводит к выработки кожного пигмента — меланина. При длительном и избыточном пребывание на солнце или солярии происходит усиленная выработка меланина в ограниченном участке кожного покрова.

Еще одна причина, которую назвала специалист, — избыточный выброс гормонов.

«Учитывая, что родинка имеет сложное происхождение, а именно нейроэктодермальное, то при избыточном выбросе гормонов происходит рост уже существующих родинок или появление новых. Чаще встречается в подростковом возрасте, у беременных, в возрасте гормональных перестроек и мужчин и женщин за 45 лет», — объяснила Васильева.

Кроме того, к появлению новых образований на коже может привести прием некоторых лекарственных препаратов. Часть из них обладает побочным эффектом в виде усиления фоточувствительности кожи, что в свою очередь приводит к ожогам даже при минимальном солнечном воздействие. Также есть препараты, в составе которых содержатся гормоны, что может привести к росту образований.

Другая причина появления пигментных образований, по словам врача, — травматизация кожных покровов.

Чтобы предотвратить появление новых родинок, специалист посоветовала следующее: использовать солнцезащитные крема с уровнем защиты не менее SPF 50; при посещение солнечных стран не находиться на солнце с 12.00 до 16.00, носить легкую хлопковую одежду закрывающую кожу; следить за изменением родинок (цвет, размеры и другое); соблюдать прием назначенных лекарственных препаратов, согласно рекомендациям врача; наблюдаться у дерматолога, дерматоонколога 1 раз в год; при травматизации родинки или росте обратиться на консультацию к врачу.

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