Антрополог объяснила, зачем россияне локализуют мемы о покушении на Трампа

Несмотря на обилие англоязычных мемов о покушении на Дональда Трампа, российские интернет-пользователи предпочитают создавать на его основе собственные сюжеты --более близкие локальным ценностям — поскольку мемы об экс-президенте США уже давно являются способом выразить иронию не только об американском истеблишменте, но и об отдельных эпизодах из российской действительности. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко.

«После покушения на Дональда Трампа мы наблюдаем очередной всплеск мемов. Во-первых, это шутки о Трампе как о супергерое, останавливающем пули или уклоняющемся от них. Во-вторых, мемы, помещающие Трампа и его пострадавшее ухо в знакомый массовому пользователю культурный контекст: его фотографию монтируют в картину Винсента Ван Гога «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой», в кадр из фильма про приключения Шурика. Эти два типа мемов подсказывают, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с некоторым оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или, по крайней мере, к чему-то несерьезному, демонстрируя недоверие к политической системе и СМИ», — рассказала Радченко.

Самый большой интерес, по словам исследовательницы, представляют мемы, связывающие Трампа и Россию. В одной из версий Трамп и его телохранители стоят на фоне подписи «Русские не сдаются», что отсылает к волне мемов 2016-2017 года, когда россияне шутили о том, что Трамп, возможно, ставленник России или даже российский разведчик.

Радченко добавила, что такое возвращение мотивов и отдельных текстов очень характерно для фольклора — например, в советское время один и тот же анекдот могли последовательно рассказывать про Сталина, Хрущева и Брежнева, а сегодня одни и те же мемы про финансовый кризис «всплывают» при каждом изменении курса рубля к мировым валютам.

Спустя 8 лет, в 2024 году, мотив влияния России и лично президента на внутренние дела США появился снова, проявляя общественное беспокойство по поводу отношений России и США на геополитической арене и гордость от мысли о том, что Россию опасаются как возможного агента влияния, отметила эксперт.

«Мемы редко выражают полный общественный консенсус по актуальным вопросам — скорее наоборот, проявляют разнообразие позиций и мнений. В случае покушения на Трампа пользователи расходятся в оценке ситуации: некоторые оценивают ее как подлинную атаку на кандидата в президенты США, исходящую от действующей власти, а некоторые — как инсценировку, за которой стоит то ли сам Трамп, то ли внешние по отношению к США силы. Но в любом случае это мемы не столько о ситуации в США, сколько о том, как отечественные пользователи представляют роль России на мировой арене», — заключила Радченко.

Ранее футболки с изображением раненого Трампа появились на российском маркетплейсе.