Подростки сломали витрину магазина самокатом, чтобы украсть алкоголь, и попали на видео

Двоих подростков арестовали в Риге за то, что они разбили витрину магазина электросамокатом и украли алкоголь. Об этом сообщает Delfi.

Кража со взломом произошла в ночь на 15 июля в магазине Maxima на улице Таллинас. Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения и выяснили, что алкоголь украли несовершеннолетние, которые проникли внутрь после того, как разбили витрину с помощью арендованного электросамоката.

Через некоторое время подозреваемые были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Как сообщается, один из задержанных подростков, 2007 года рождения, уже совершал имущественные преступления. Его подельник родился в 2008 году ранее в поле зрения полиции не попадал.

В отношении подростков возбудили уголовное дело. В качестве наказания хулиганов могут отправить в тюрьму, поместить под условный надзор, а также общественные работы либо штраф. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.