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В Уфе мужчину и его возлюбленную похитили неизвестные на двух машинах

Неизвестные похитили жителя Уфы и его гражданскую жену, которой удалось сбежать

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Телеграм-канал Mash Batash

Жителя Уфы похитили вместе с его гражданской женой, спастись удалось только женщине. Об этом дочь мужчины рассказала порталу «Мой Башкортостан».

По словам Светланы Прохоровой, в конце июня ее 47-летнего отца Андрея Назина похитили и увезли в неизвестном направлении. Все произошло на глазах у сожительницы мужчины, ее похитители также усадили в свою машину и вывезли в незнакомое место.

«Она рассказала, что их посадили в разные машины. Назвать в какую местность их вывезли и зачем, она затруднилась. Она говорит, что смогла сбежать, а что с моим отцом — не знает», — отмечает Светлана.

Со слов женщины, подруга отца сообщила ей о произошедшем 7 июля, а затем перестала выходить на связь. По данным Telegram-канала Mash Batash, пострадавшая пыталась оставить заявление, но в полиции его якобы не приняли из-за отсутствия родственных связей с жертвой. Сожительница Андрея предположила, что его могли забрать в рабочий дом.

Известно, что у мужчины были проблемы со спиртным, и его похищение, как считает Светлана, может быть связано с этой зависимостью. В ближайшее время женщина собирается приехать в Уфу, чтобы самостоятельно обратиться в полицию, и просит местных жителей помочь ей в поисках.

Ранее в Петербурге двое молодых людей похитили и ограбили 17-летнего подростка из-за долга в 5000 рублей.

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