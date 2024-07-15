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После пожара под Новороссийском возбудили дело о халатности

СК возбудил уголовное дело после пожара под Новороссийском

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Андрей Кравченко/VK

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске. Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю на своем сайте.

Отмечается, что из-за ненадлежащего исполнения пожарной безопасности должностными лицами накануне на территории Абраусского участкового лесничества, Новороссийского лесничества произошло возгорание, которое распространилось на площади более 60 га. Также пострадали строения на базах отдыха. Подчеркивается, что сотрудники МЧС продолжают ликвидацию возгораний.

Трава и лесной массив в районе хутора Дюрсо загорелись 14 июля. Позже огонь распространился на территорию туристической базы «Голубая волна». На этом фоне в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом в какой-то момент возгорание возникло и на территории баз отдыха «Фрегат», «Романтик» и «Моряк». В связи с оперативной обстановкой власти Новороссийска решили ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пострадавших в результате лесного пожара.

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Пожар в Новороссийске
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