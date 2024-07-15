Мэрия немецкого Эрфурта планирует выделить €2,5 млн на переселение 39 хомяков

Мэрия немецкого города Эрфурта планирует потратить €2,5 млн на программу по переселению 39 хомяков с участка, где хотят построить школу. Об этом сообщает издание Thüringer Allgemeine.

Со ссылкой на главу городского строительного департамента Маттиаса Бервольффа в публикации поясняется, что причиной переселения хомяков стали планы по строительству на участке земли, где они обитают в естественном состоянии, Европейской школы и кампуса при ней. Так как животные относятся к виду «Обыкновенный хомяк» (лат. Cricetus cricetus), для которого существует отдельная программа по их сохранению, местные власти хотят переселить грызунов в другое место.

Затраты на переселение оцениваются в €2,5 млн. Документ будет рассмотрен на заседании городского совета в этом году и вступит в силу лишь в случае утверждения местными депутатами.

Строительство школы и кампуса должно пройти в 2026 – 2029 годах, здания находятся в стадии проектирования. На их возведение, по предварительным оценкам, потребуется €35 млн.

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