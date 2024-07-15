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Лабрадор преодолел шесть километров по морю, чтобы вернуться домой

В Италии спасли собаку, выпрыгнувшую из лодки и проплывшую 6 километров по морю

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В Италии черный лабрадор по кличке Зигги стал известен на всю страну после того, как пропал, а затем в течение нескольких часов нашелся. Об этом сообщает издание What's the Jam.

Инцидент произошел 6 июля у берегов острова Пеллестрина, расположенного к югу от Венеции. Собака вместе с хозяевами, Марко Чеккони и Маринеллой Джаретта, а также их детьми каталась по морю на лодке. Как рассказал хозяин лабрадора, в какой-то момент Зигги выпрыгнул из лодки, его быстро подхватило течение. Мужчина уточнил, что некоторое время они держались рядом с псом, но оказались бессильны перед течением и собаку унесло.

Семья вернулась на берег и разместила в соцсетях пост о пропаже любимого питомца. Через несколько часов с ними связалась туристка по имени Ксения, которая сообщила, что обнаружила пса в деревне Сан-Пьетро, расположенной в 6,44 км от места, где семья последний раз видела лабрадора. Предполагается, что собака преодолела это расстояние за пять часов.

Туристка обсушила пса, отвела в гостиницу, где напоила и накормила его. После этого она увидела пост о пропаже Зигги и связалась с его хозяевами.

По словам Чеконни, лабрадор уже через два дня после происшествия снова просился в воду.

Ранее в Москве спасли собаку, которая сидела на балконе двое суток без еды и воды.

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