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Израиль ударил по автомобилю «Хезболлы» на границе Сирии и Ливана

Беспилотник ЦАХАЛ уничтожил машину «Хезболлы» на сирийско-ливанской границе

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Ohad Zwigenberg/AP

Беспилотник армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковал машину на границе Сирии и Ливана, в которой находились члены шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала Al Jadeed.

По данным журналистов, в результате удара дрона автомобиль загорелся. Ни одного из бойцов «Хезболлы» медикам спасти не удалось.

В ночь на 15 июля артиллерия Израиля обстреляла тепловую электростанцию (ТЭС) в городе Марджаюн на юге Ливана. По данным энергетической компании Électricité du Liban, ТЭС прекратила работу после атаки. Там добавили, что попадание снарядов по объекту привело к серьезным повреждениям.

По словам депутата парламента Ливана Касема Хашема, в результате выведения из строя ТЭС были остановлены водонапорные станции, подающие питьевую воду на юге страны.

10 июля израильские ВВС нанесли удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Кфаркелы.

Ранее Израиль предупредили о разрушительных последствиях вторжения в Ливан.

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