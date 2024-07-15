Задремавшую женщину унесло на надувном матрасе из Польши в сторону Швеции

Жительница Польши дрейфовала в сторону Швеции на надувном матрасе и была спасена полицейскими, сообщили в полицейском участке города Новы-Двур-Гданьский.

Инцидент произошел в Гданьском заливе неподалеку от города Крыница-Морска, расположенном на берегу Балтийского моря. Во время патрулирования акватории сотрудники морской полиции заметили надувной матрас, который дрейфовал примерно в 400 метрах от берега.

Офицеры немедленно направились к нему, чтобы проверить, не нуждается ли кто-то в экстренной помощи. На матрасе плавала 33-летняя женщина, которая вышла на воду в районе неохраняемого пляжа. Она проснулась, только когда стражи порядка приблизились к ней, и извинилась перед ними за неосмотрительность.

Полицейские рассказали женщине о возможных последствиях такого отдыха и доставили ее на берег на гидроцикле.

Ранее мужчина уснул на надувном круге и дрейфовал в море 19 часов.