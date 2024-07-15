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В Воронежской области полностью восстановили движение поездов

ЮВЖД: последствия схода вагонов на станции Лиски полностью устранены

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Последствия схода вагонов с рельсов на станции Лиски Воронежской области устранены, движение поездов полностью восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

14 июля на станции Лиски произошел сход вагонов грузового поезда, в результате чего были задержаны пассажирские поезда. Никто не пострадал, на месте начались восстановительные работы.

На место происшествия был направлен восстановительный поезд и ремонтные бригады РЖД. Для координации действий по ликвидации последствий происшествия создан оперативный штаб.

Вечером того же дня пресс-служба ЮВЖД сообщила, что из-за происшествия на станции Лиски в пути пришлось задержать 15 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты. Речь шла о поездах «Феодосия — Москва», «АдлерПечора», «АнапаСмоленск», «Имеретинский курорт — Санкт-Петербург», «Новороссийск — Москва», «Севастополь — Санкт-Петербург», «Евпатория — Санкт-Петербург», «Сухум — Москва», «Симферополь — Москва», «Владикавказ — Москва», «Мурманск — Адлер», «Тамбов — Новороссийск», «Москва — Кисловодск», «Москва — Симферополь», «Самара — Адлер», «Мурманск — Севастополь», «Адлер — Томск 2» и «Адлер — Воркута».

Ранее в Старом Осколе после аварии с рельсов сошел поезд.

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