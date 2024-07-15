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Россиянам рассказали, как защититься от комаров и слепней

Биолог Хряпин: светлая одежда поможет защититься от слепней

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Shutterstock/encierro

Одежда светлых тонов помогает снизить привлекательность для дневных кровососущих насекомых на 30-40%. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

«Необязательно белую — это может быть бежевый, светло-голубой и так далее. Правда, поможет это только при встрече с дневными кровососущими двукрылыми, такими как слепни и мошки, которые ориентируются с помощью зрения. Для них цвет играет достаточно важную роль», — уточнил эксперт.

Для защиты от комаров и мокрец позволят репелленты, например, средства на основе диэтилтолуамида (ДЭТА), с веществом акреп или IR 3535. По словам Хряпина, их важно наносить тонким равномерным слоем, без пропусков, избегая попадания в глаза, нос, рот. Обновлять средства нужно через тот отрезок времени, который указан в инструкции.

Доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев до этого рассказал «Газете.Ru», что репелленты на основе химических соединений являются наиболее действенными.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов России появились распространяющие лихорадку комары.

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