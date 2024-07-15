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Названа возможная причина лесного пожара под Новороссийском

Рослесхоз: пожар под Новороссийском могли спровоцировать местные жители

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Лесной пожар в районе хутора Дюрсо, расположенного в Краснодарском крае, мог возникнуть из-за нарушения местными жителями правил пожарной безопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

В заявлении подчеркивается, что всего к тушению огня были привлечены 352 сотрудника экстренных служб и 67 единиц техники. Кроме того, специалистам пришлось задействовать пять вертолетов и один самолет Ил-76.

«Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве — нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — говорится в публикации.

В сообщении приводятся слова главы Рослесхоза Ивана Советникова. Он заверил граждан, что виновные в произошедшем будут найдены и привлечены к ответственности. Как сказал руководитель службы, следственные органы уже возбудили соответствующее уголовное дело.

«Лесной пожар не угрожает населенным пунктам, в 16:00 по мск его локализовали на площади в 62 гектара. Ликвидация возгорания ожидается в ближайшее время», — добавил он.

Трава и лесной массив в районе хутора Дюрсо загорелись 14 июля. Позже огонь распространился на территорию туристической базы «Голубая волна». На этом фоне в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом в какой-то момент возгорание возникло и на территории баз отдыха «Фрегат», «Романтик» и «Моряк». В связи с оперативной обстановкой власти Новороссийска решили ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о двух пострадавших в результате лесного пожара.

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Пожар в Новороссийске
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