Начата расшифровка «черных ящиков» упавшего в Подмосковье «Суперджета»

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке и анализу информации бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet-100, упавшего в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На базе лаборатории МАК специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов», — говорится в сообщении.

Также в МАК заявили, что говорить о каких-либо сроках завершения расследования падения самолета, его итогах и причинах преждевременно.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее стала известна новая подробность в деле крушения SSJ-100.