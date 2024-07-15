В Москве собака двое суток сидит запертой на балконе без еды и воды

В Москве жители дома в Теплом Стане просят о помощи, чтобы спасти собаку, которую хозяева оставили на балконе. Об этом сообщает телеканал «360».

Собеседники СМИ рассказали, что животное уже почти двое суток сидит одно без еды и воды: собака скребется и пытается выбраться с балкона. По словам москвичей, они обращались в правоохранительные органы, но там им отказали, якобы сославшись на то, что помогли бы, если бы под угрозой находилась жизнь человека.

До этого в Щербинке спасли кота Барона, который неделю просидел в квартире без хозяина. Тревогу забили соседи хозяина кота. Они обратили внимание, что кот все время жалобно мяукает, и оставили его хозяину записку в двери, но ее никто не забрал. Тогда жильцы забеспокоились, что с хозяином животного что-то случилось, и сообщили о коте в спецслужбы, которые вскрыли квартиру и забрали животное. Позже выяснилось, что хозяин Барона попал в больницу.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.