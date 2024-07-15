Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве собака двое суток сидит запертой на балконе без еды и воды

«360»: собака двое суток сидит на балконе без еды и воды, соседи просят о помощи

close
100%
Телеграм-канал «360.ru»

В Москве жители дома в Теплом Стане просят о помощи, чтобы спасти собаку, которую хозяева оставили на балконе. Об этом сообщает телеканал «360».

Собеседники СМИ рассказали, что животное уже почти двое суток сидит одно без еды и воды: собака скребется и пытается выбраться с балкона. По словам москвичей, они обращались в правоохранительные органы, но там им отказали, якобы сославшись на то, что помогли бы, если бы под угрозой находилась жизнь человека.

До этого в Щербинке спасли кота Барона, который неделю просидел в квартире без хозяина. Тревогу забили соседи хозяина кота. Они обратили внимание, что кот все время жалобно мяукает, и оставили его хозяину записку в двери, но ее никто не забрал. Тогда жильцы забеспокоились, что с хозяином животного что-то случилось, и сообщили о коте в спецслужбы, которые вскрыли квартиру и забрали животное. Позже выяснилось, что хозяин Барона попал в больницу.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами