Следователь нашел у убившей сына пермячки «особую связь с ребенком»

Жительница Перми Ирина Ишатова, которую 15 июля арестовали по делу об убийстве ее 9-летнего сына, испытывала к своему ребенку психопатическую привязанность. Об этом журналистам заявил следователь Павел Сатюков, его цитирует РИА Новости.

По словам Сатюкова, Ишатова не пускала мальчика в детсад и школу, а также почти не давала общаться с другими детьми.

«Она по-особенному воспринимает свою связь с ребенком, воспринимает его как часть себя, а его убийство — как суицид», — объяснил следователь.

Он добавил, что раскрыть преступление правоохранителям помог дневник, который вела подозреваемая.

На допросе Шатова заявляла, что убила сына из-за долгов, и что ее якобы преследовали коллекторы. Как рассказали в СК, обвиняемая сначала задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем, чтобы скрыть следы преступления, женщина поместила тело сына в чемодан и отвезла его на помойку — там его нашел бездомный и сообщил в полицию. По камерам видеонаблюдения правоохранители быстро установили подозреваемую и задержали ее по горячим следам.

Ранее сообщалось, что отец пермячки, подозреваемой в расправе над сыном, оказался подполковником МВД.