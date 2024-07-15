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В Ростове-на-Дону произошел взрыв на крупном складе

«Ростов главный»: на крупном складе на улице Орской после взрывов начался пожар

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МЧС России

В Ростове-на-Дону на территории крупного склада, расположенного на улице Орской, произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов главный».

«На Орской, 27/1 загорелся крупный склад», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что незадолго до возгорания в городе раздались звуки взрывов. По информации журналистов, на место пожара уже выехали сотрудники экстренных служб.

Иные подробности пока не поступали.

В ночь на 13 июля в Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза. Причиной послужила атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации Telegram-канала Mash, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили в сторону объекта сразу два дрона.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что в результате происшествия никто не пострадал. К тушению огня были привлечены 49 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось только к утру.

При этом площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для его тушения специалистам пришлось использовать пожарный поезд, подчеркнул глава субъекта.

Ранее в Ростовской области загорелась электрическая подстанция.

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