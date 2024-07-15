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В Красноярском крае учитель унижал 13-летнюю школьницу и угрожал ей во время урока

В Красноярском крае учителя накажут после публичных угроз в адрес школьницы

Учителя привлекли к ответственности за публичное унижение семиклассницы в школе под Красноярском. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В марте школьница столкнулась с агрессией 55-летнего педагога на уроке географии в Чернореченской школе. По неуказанной причине мужчина вышел из себя и стал осыпать оскорблениями 13-летнюю ученицу в присутствии ее одноклассников. Он обесценивал ее достижения в спорте, высмеивал, угрожал применить физическое насилие. Его высказывания, противоречащие преподавательской этике, были записаны на диктофон.

«Я сейчас возьму за твои космы, об косяк ударю, чтобы дошло до тебя как-нибудь...Потому что всех уже задолбала, и дома всех задолбала. Ты как спортсменка никто, могу даже поспорить. Ты даже кандидата в мастера не получишь», — бесцеремонно заявил учитель.

Прокуратура провела проверку и встала на защиту школьницы. В итоге директора школы привлекли к административной ответственности за грубое нарушение прав ребенка на образование, а педагога, позволившего себе вольности, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Кроме того, по требованию прокуратуры мужчина выплатит пострадавшей компенсацию за моральный вред.

Ранее третьеклассница вызвала в школу полицию, сообщив, что ее ударила учительница.

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