Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристов предупредили о риске усиления аллергической реакции за границей

Врач Сидорова: туристы могут столкнуться с аллергией на продукты за границей

close
100%
Shutterstock

Туристы, отдыхающие в других странах, могут столкнуться с усилением аллергической реакции, поэтому перед поездкой аллергикам нужно собрать как можно больше информации о климате, географических особенностях, местных флоре, фауне и продуктах питания. Об этом RT рассказала доцент кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, врач аллерголог-иммунолог Ольга Сидорова.

По ее словам, аллергическую реакцию могут спровоцировать цветущие растения, плесневые грибы, контакт с животными, насекомыми, а также экзотические продукты, приправы, специи. Если у человека есть пищевая аллергия, лучше всего узнать названия опасных продуктов на том языке, на котором разговаривают в стране пребывания. В отеле врач рекомендует обращать особое внимание на гипоаллергенность.

«Смотрите, чтобы там были установлены очистители воздуха, матрасы были упакованы в экоматериалы, а чистящие средства качественно избавляли от пыли, бактерий и плесени. Идеальным вариантом будет отель, где запрещено курение и проживание с домашними питомцами. Также у человека может развиться аллергия на укусы насекомых», — заключила Сидорова.

Накануне сообщалось, что ученые создали гель для перорального приема на основе инулина, который помог смягчить анафилактический шок у мышей с пищевой аллергией.

Ранее россиянам рассказали о самых нужных средствах в аптечке на случай аллергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами