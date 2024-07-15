Туристов предупредили о риске усиления аллергической реакции за границей

Туристы, отдыхающие в других странах, могут столкнуться с усилением аллергической реакции, поэтому перед поездкой аллергикам нужно собрать как можно больше информации о климате, географических особенностях, местных флоре, фауне и продуктах питания. Об этом RT рассказала доцент кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, врач аллерголог-иммунолог Ольга Сидорова.

По ее словам, аллергическую реакцию могут спровоцировать цветущие растения, плесневые грибы, контакт с животными, насекомыми, а также экзотические продукты, приправы, специи. Если у человека есть пищевая аллергия, лучше всего узнать названия опасных продуктов на том языке, на котором разговаривают в стране пребывания. В отеле врач рекомендует обращать особое внимание на гипоаллергенность.

«Смотрите, чтобы там были установлены очистители воздуха, матрасы были упакованы в экоматериалы, а чистящие средства качественно избавляли от пыли, бактерий и плесени. Идеальным вариантом будет отель, где запрещено курение и проживание с домашними питомцами. Также у человека может развиться аллергия на укусы насекомых», — заключила Сидорова.

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