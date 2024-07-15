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Пожар в крымском СНТ достиг площади в 15 гектаров

МЧС: возгорание сухой травы в СНТ «Дружба» в Крыму локализовали на 15 гектарах

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МЧС России

Сухая растительность загорелась в садовом некоммерческом товариществе «Дружба», расположенном в Симферопольском районе Крыма. К текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали возгорание, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожар в садовом товариществе «Дружба» <...> локализован на 15 гектарах», — говорится в заявлении.

Изначально огонь распространился на площади пять гектаров. Однако из-за жары и ветра площадь возгорания увеличилась.

По информации ведомства, всего к ликвидации пламени были привлечены 30 специалистов и 11 единиц техники.

Днем 14 июля в Балаклавском районе Севастополя начался лесной пожар. Огонь охватил кустарники и быстро распространился на площади два гектара. Тем не менее сотрудникам экстренных служб удалось оперативно локализовать возгорание.

На следующий день на приусадебных участках в районе улицы Энергетиков в Севастополе также загорелась сухая трава. На этом фоне губернатор города Михаил Развожаев предупредил местных жителей об угрозе распространения огня на частные жилые дома.

Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы произошел ландшафтный пожар.

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