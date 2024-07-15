Иностранка пыталась незаконно вывезти в Таджикистан двоих детей

В Самаре сотрудники пограничной службы России задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти из страны двух внуков. Об этом сообщает издание «Волга Ньюс».

Инцидент произошел в городском аэропорту. По информации СМИ, жительница Центральной Азии на паспортном контроле, который она проходила с двумя внуками, семи и 17 лет, предъявила на несовершеннолетних поддельное нотариальное согласие от обоих родителей на выезд детей.

Женщина призналась, что якобы вывозила несовершеннолетних по просьбе их отца, который проживает за границей. У иностранки были билеты на рейс до Худжанда.

Теперь ей грозит дело по статье «Использование поддельного официального документа» УК РФ.

До этого в Уфе мигранты удерживали и истязали 16 детей с ведома их родителей.

Ранее в Госдуме предложили новый способ борьбы с мигрантами.