Бренд-шеф рассказал, какой маринад лучше всего подойдет для шашлыка

Маринад позволит усложнить вкус шашлыка и сделать его более мягким, если для блюда выбрали не самое молодое и хорошее мясо. О том, как правильно его приготовить, рассказал бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустам Даутов, передает Pravda.Ru.

Для самого простого варианта, по его словам, можно использовать лук, специи и масло. Мясо нужно замешать в этой смеси, после чего — отправить его в холодильник на два-три часа. Чтобы сделать более сложный маринад, можно использовать вино, томатный сок, сливочные соусы. Однако их он советует разбавить водой.

«За исключением, наверное, пива, потому что в нем и так много воды и газы. Одно время я делал на айране — получалось очень интересно: газировка размягчает мясо, насыщает его водой, а айран дает сливочный вкус. Айран можно заменить кефиром, разведя им газировку до нужной кондиции», — добавил Даутов.

При этом от уксуса в маринаде повар советует отказаться, потому что в слишком кислой среде мясо будет «подвариваться» и кислить.

Диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что в жаркую погоду от употребления шашлыка желательно отказаться, потому что жареное мясо хуже усваивается организмом, которому и так тяжело приспособиться к жаре. При таких погодных условиях лучше выбирать холодные супы, овощи и фрукты, отметила она.

Ранее любителей шашлыков предостерегли от неочевидной опасности блюда.