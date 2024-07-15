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Лесной пожар у хутора Дюрсо удалось локализовать

Кондратьев: пожар в лесу у хутора Дюрсо локализовали на площади 62 гектара

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Пожар у хутора Дюрсо в Краснодарском крае удалось локализовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача — полностью ликвидировать горение», — написал глава края.

Кондратьев добавил, что в данный момент вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским осматривает территорию в районе урочища Сухая Щель.

14 июля в районе хутора Дюрсо загорелись трава и лесной массив. Впоследствии пламя распространилось на территорию туристической базы «Голубая волна». В связи с оперативной обстановкой в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации.

В какой-то момент пожар начался на туристических базах «Романтик», «Моряк» и «Фрегат». Огонь охватил площадь в десятки гектаров. Руководство Новороссийска решило ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара под Новороссийском привлекли вертолеты и самолет Минобороны РФ.

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