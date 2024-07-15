Россиянам объяснили, как правильно замораживать ягоды и овощи

Перед заморозкой ягод и овощей важно промыть их, а после — обсушить до состояния небольшой влажности. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«В плане овощей надо учитывать, что вы потом будете с ними делать. Например, если я собираюсь готовить рагу из перца, то режу и потом замораживаю. Если планирую их фаршировать, замораживаю целыми», — добавила эксперт.

Для заморозки она рекомендует использовать пакеты или контейнеры, которые удобно складывать в большой морозилке. Замороженные ягоды и овощи лучше хранить не более двух лет, потому что после этого они потеряют витамины и другие полезные вещества, заключила Воронова.

Иммунолог-аллерголог, врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Анна Шуляева до этого говорила, что червивые фрукты и ягоды не стоит не стоит есть, однако, один червяк — не повод выбрасывать всю упаковку. При этом есть грязные плоды эксперт не советует, потому что они могут привести к заражению глистами, яйца которых не видны глазу.

Ранее россияне выбрали самую любимую ягоду.