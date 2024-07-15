Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как правильно замораживать ягоды и овощи

Садовод Воронова: ягоды и овощи нужно промыть перед заморозкой

close
100%
Depositphotos

Перед заморозкой ягод и овощей важно промыть их, а после — обсушить до состояния небольшой влажности. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«В плане овощей надо учитывать, что вы потом будете с ними делать. Например, если я собираюсь готовить рагу из перца, то режу и потом замораживаю. Если планирую их фаршировать, замораживаю целыми», — добавила эксперт.

Для заморозки она рекомендует использовать пакеты или контейнеры, которые удобно складывать в большой морозилке. Замороженные ягоды и овощи лучше хранить не более двух лет, потому что после этого они потеряют витамины и другие полезные вещества, заключила Воронова.

Иммунолог-аллерголог, врач-педиатр Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Анна Шуляева до этого говорила, что червивые фрукты и ягоды не стоит не стоит есть, однако, один червяк — не повод выбрасывать всю упаковку. При этом есть грязные плоды эксперт не советует, потому что они могут привести к заражению глистами, яйца которых не видны глазу.

Ранее россияне выбрали самую любимую ягоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами