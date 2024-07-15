Ребенок из Астрахани попал в больницу после выпадения из окна 11-го этажа

Маленький ребенок из Астрахани пострадал во время падения из окна 11-го этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Жилой улице. По версии следователей, трехлетний мальчик остался в комнате один, пока мать занималась делами на кухне. Младшему члену семьи удалось подобраться к окну, после чего он облокотился на москитную сетку и вылетел из квартиры.

«Малолетнего с различными травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», – поделились в ведомстве.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они выяснят все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный случай до этого произошел в ЯНАО. Пока родители отошли в соседнюю комнату, трехлетняя девочка играла в комнате с братом. В какой-то момент она добралась до окна и упала с высоты девятого этажа. Несмотря на это, ребенок выжил.

Ранее в Ленобласти собаку выбросили из окна многоэтажного дома на машину.