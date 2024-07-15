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Синоптик рассказала, что значит аномальная жара

Синоптик Позднякова: жара в Москве не является аномальной

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Shutterstock

Жара, стоящая в Москве, не является аномальной. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В метеорологии есть понятие «аномальная жара». Оно работает тогда, когда аномалии температуры превышают отметку в 7 градусов и этот процесс длится непрерывно в течение пяти суток. Пока у нас такой ситуации, слава Богу, нет. Да, у нас жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы достигает отметки 30 градусов», — уточнила специалист.

Она добавила, что пока за все время аномалия температуры достигала пяти с половиной градусов в Крыму.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жара в московском регионе отступит только к концу недели.

По его словам, в течение первой половины недели существенных изменений не прогнозируется, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура будет очень высокой — от 29 до 32 градусов тепла.

До этого МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В зной жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

Ранее россияне рассказали, как им работается в жару.

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