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В Анталье полиция задержала россиянина на яхте, шедшей под флагом Украины

Полиция Турции задержала в Анталье разыскиваемого Интерполом россиянина

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Shutterstock/Resul Muslu

Полиция Турции задержала на яхте в Анталье россиянина, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает Anadolu.

«Силовики задержали 58-летнего россиянина А. П., разыскиваемого РФ за взяточничество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецким правоохранительным органам стало известно, что он планирует покинуть Турцию по морю.

Мужчина был задержан на парусной яхте, шедшей под флагом Украины, с ним был его сын, его передали управлению миграции из-за истекшего вида на жительство. Отмечается, что россиянин получил турецкое гражданство в 2021 году, но в 2023 году был лишен его из-за объявления в международный розыск.

Полиция конфисковала обнаруженные на яхте денежные средства и технику. Еще двоих задержанных при обыске на яхте иностранцев, граждан Азербайджана и Украины, отпустили.

До этого сообщалось, что суд Кишинева перевел под домашний арест главу бюро Интерпола в Молдавии Виорела Центиу, задержанного по подозрению в коррупции.

Ранее в МВД РФ заявили о попытках исключить Россию из Интерпола.

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