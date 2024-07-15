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Умер актер из сериала «Дальнобойщики»

Актер из сериала «Дальнобойщики» Кузьменко скончался на 76-м году жизни

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Одесская киностудия

Актер, сценарист и режиссер Юрий Кузьменко, известный зрителям по сериалу «Дальнобойщики», умер в возрасте 75 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз кинематографистов России.

В качестве актера Кузьменко дебютировал в кино в 1974 году в фильме «Ваши права?». В его творческой биографии 35 ролей в таких фильмах, как «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Рейс первый, рейс последний», «Трагедия века», «Неустановленное лицо» и других.

В творческой кинобиографии режиссера, сценариста более 30 фильмов, в числе которых «Гаражи», «Дальнобойщики», «Дипломат», «Ночь закрытых дверей» и другие.

2 июля скоропостижно скончался народный артист России, артист театра имени Ленсовета Владимир Матвеев. Матвеев играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Агент особого назначения» и других.

14 июня в возрасте 61 года умер российский режиссер Игорь Меркулов. Артист окончил ГИТИС, работал в Театре имени Ермоловой, а позднее — в Театре имени Гоголя. В 1978 году Игорь Меркулов сыграл в картине «Следствие ведут знатоки».

Ранее в Москве скончался актер Дмитрий Липинский.

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