В регионе машина столкнулась с автобусом, пострадали восемь детей

В Калининградской области произошло ДТП с участием автобуса с детьми. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, женщина на машине марки Kia выехала на полосу встречного движения. В результате она столкнулась с автобусом. Внутри на момент аварии находились несовершеннолетние.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть легковой машины серьезно пострадала. Автобусу также потребуется ремонт.

«Водитель иномарки и восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса получили травмы», – поделилась Волк.

По словам одного из очевидцев, женщину в иномарке зажало, поэтому вместе с остальными он попытался вытащить россиянку.

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюменской области произошла авария, в которой пострадали пять человек, среди которых трехлетний ребенок. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.

Ранее автобус с туристами перевернулся в Турции.