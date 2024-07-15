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Губернатор Кубани и замминистра МЧС вылетели на место лесного пожара

Губернатор Кубани Кондратьев вылетел на место лесного пожара у хутора Дюрсо

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Краснодарского края вылетел в Новороссийск на место лесного пожара у хутора Дюрсо. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вылетел в Новороссийск на место лесного пожара», — написал он.

Кондратьев подчеркнул, что осмотрит территорию вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским. Также он пообещал обсудить действия по предупреждению подобных происшествий.

14 июля в районе хутора Дюрсо загорелись трава и лесной массив. Впоследствии пламя распространилось на территорию туристической базы «Голубая волна». В связи с оперативной обстановкой в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. С территорий, прилегающих к базе отдыха, эвакуировали около 500 человек. При этом в какой-то момент пожар начался на туристических базах «Романтик», «Моряк» и «Фрегат». Огонь охватил площадь в десятки гектаров. Руководство Новороссийска решило ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пострадавших по время пожара под Новороссийском.

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Пожар в Новороссийске
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