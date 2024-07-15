В Волоколамском округе продолжают обновлять распределительные сети

Специалисты продолжают обновлять распределительные сети в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Энергетики провели ремонт трансформаторных станций в деревнях Клишино, Чубарово, Федцово.

На территориях деревень Малое Сытьково, Руза, Малое Сырково и Шилово специалисты заменили более 3 км алюминиевого провода, а возле деревни Спасс была проведена ручная расчистка от древесно-кустарниковой растительности.

Как отметил вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в Подмосковье продолжается реализация программы повышения надежности электроснабжения.

«В среднем за 4 года качество электроснабжения повысилось на 20%», — сказал он.

Хромушин добавил, что в этом году работы будут проведены в 33 округах Подмосковья.