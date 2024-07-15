Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волоколамском округе продолжают обновлять распределительные сети

В Волоколамске обновили распределительные сети

close
100%
Unsplash

Специалисты продолжают обновлять распределительные сети в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Энергетики провели ремонт трансформаторных станций в деревнях Клишино, Чубарово, Федцово.

На территориях деревень Малое Сытьково, Руза, Малое Сырково и Шилово специалисты заменили более 3 км алюминиевого провода, а возле деревни Спасс была проведена ручная расчистка от древесно-кустарниковой растительности.

Как отметил вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в Подмосковье продолжается реализация программы повышения надежности электроснабжения.

«В среднем за 4 года качество электроснабжения повысилось на 20%», — сказал он.

Хромушин добавил, что в этом году работы будут проведены в 33 округах Подмосковья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами