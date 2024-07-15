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Ужесточение финского закона о мигрантах привлекло внимание Еврокомиссии

Еврокомиссар Мамер заявил, что ЕК изучит принятый Финляндией закон о беженцах

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Global Look Press

Еврокомиссия изучит положения принятого Финляндией закона, который допускает выдворение беженцев, и проверит их на соответствие правилам Евросоюза. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Эрик Мамер, его цитирует РИА Новости.

«Мы будем изучать этот закон с учетом ситуации на финской границе… Речь идет об инструментализации мигрантов, поэтому там не может быть обычных процедур, применимых в обычной ситуации», — сказал чиновник.

Мамер напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично приезжала на границу РФ и Финляндии, чтобы оценить сложность ситуации с беженцами, и «выразила понимание» Хельсинки в связи с происходившим.

Сроки изучения нового финского закона еврокомиссар давать отказался.

12 июля депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов, а также их выдворение.

В мае глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что кабмин хочет открыть сухопутную границу с Россией, но опасается наплыва мигрантов, в связи с чем и стремится принять новый закон. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда Финляндия примет решение по границе.

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