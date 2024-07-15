Российская пара поплатилась за попытку утихомирить вечеринку подростков этажом ниже

В Благовещенске конфликт между соседями закончился местью одной из сторон другой. Об этом сообщает издание Amur.life.

Инцидент произошел 14 июля в доме 20/3 по улице Василенко, ему предшествовал конфликт 13 июля. Как рассказала благовещенка, компания из пятерых подростков не давала им ночью спать, поэтому они спустились и позвонили в квартиру дебоширов с просьбой вести себя тише. После разговора с сыном квартиросъемщицы, пара добилась у подростка телефона его матери и связались с ней. В итоге, по словам потерпевшей, после их звонка родительнице, та приехала, побила сына, после чего кутеж закончился, а несовершеннолетние прошли по квартирам соседей и извинились за свое поведение.

На следующий день, как рассказала потерпевшая, им в домофон позвонили несовершеннолетние и попросили открыть дверь к их соседям снизу. Собеседница издания отметила, что они удивились такой наглости, учитывая инцидент минувшей ночью. После этого она с мужем, не заперев квартиру, в которой осталась собака, спустились на этаж ниже, чтобы предупредить другую соседку о вероятной гулянке подростков.

Спустившись вниз, они услышали вой собаки и поняли, что в их квартире кто-то есть.

«Он видит перед собой открытую настежь нашу квартиру, стоит семь пацанов. Собака лежала на полу, скулила и терла глаза. Мой муж подумал, что подожгли квартиру, так как дымовая шашка была заброшена в коридор и оттуда валил дым. Один из пацанов был просто огроменный. <...> Он задал им вопрос, какое право они имели зайти в квартиру. Они ответили, что пришли говорить с хозяином. Он говорит, что он хозяин: «Я одному из них, еще как мужик протягиваю руку, а он мне второй рукой снизу два баллончика распылил прямо в глаза», — поделилась потерпевшая.

Благовещенка отметила, что муж дал отпор несовершеннолетним, шестерым удалось сбежать. Одного из юношей женщина с мужем задержали до приезда правоохранителей. По словам потерпевшей, подросток пояснил, что его компания пришла отомстить после соседской разборки.

В городской полиции подтвердили факт случившегося и отметили, что разбираются в инциденте.

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