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В Подмосковье катер с детьми взорвался во время прогулки

Shot: в Подмосковье взорвался катер с пассажирами

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FotograFFF/Shutterstock

Жители Подмосковья пострадали в аварии во время отдыха. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Кудиновском карьере. По данным источника, две семьи проводили время на берегу, когда 69-летний мужчина подошел и предложил покататься на катере.

Дети согласились, мать одного из мальчиков отправилась с ними. Во время плавания в районе мотора что-то взорвалось. У детей загорелись волосы. В результате пострадала родительница и трое детей, они получили серьезные ожоги.

Серьезные травмы получил девятилетний мальчик, который в момент аварии находился около мотора. Он получил ожог 10% тела, огонь задел ухо, часть лица и руку.

На ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Воронеже дети пострадали во время прогулки по водохранилищу. Мужчина решил прокатить знакомых, но в какой-то момент они столкнулись с опорой электропередачи. В результате все получили травмы.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.

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