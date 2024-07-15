Пожарные потушили очаги возгораний на турбазах под Новороссийском

В лесном массиве под Новороссийском спасатели продолжают устранять очаги горения, угрозы населенному пункту нет. Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ «Кубань-СПАС».

Отмечается, что в данный момент все очаги пожаров на территории турбаз потушены, идет проливка оставшихся участков возгорания. К тушению пожара привлечены семь отрядов службы «Кубань-СПАС».

14 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в связи с возникновением ландшафтных пожаров на территории города введен режим ЧС. По его словам, к тому моменту площадь горения составляла около 22 Га. В тушении пожара принимали участие 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.

До этого стало известно, что в курортном поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском произошел сильный пожар. Кроме того, из-за пожара в районе хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек и 30 машин.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара под Новороссийском направят два вертолета Ка-32 Минобороны и самолет Ил-76 МЧС.