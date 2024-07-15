Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные потушили очаги возгораний на турбазах под Новороссийском

«Кубань-СПАС»: в лесу под Новороссийском спасатели устраняют очаги горения

В лесном массиве под Новороссийском спасатели продолжают устранять очаги горения, угрозы населенному пункту нет. Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ «Кубань-СПАС».

Отмечается, что в данный момент все очаги пожаров на территории турбаз потушены, идет проливка оставшихся участков возгорания. К тушению пожара привлечены семь отрядов службы «Кубань-СПАС».

14 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в связи с возникновением ландшафтных пожаров на территории города введен режим ЧС. По его словам, к тому моменту площадь горения составляла около 22 Га. В тушении пожара принимали участие 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.

До этого стало известно, что в курортном поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском произошел сильный пожар. Кроме того, из-за пожара в районе хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек и 30 машин.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара под Новороссийском направят два вертолета Ка-32 Минобороны и самолет Ил-76 МЧС.

Все новости на тему:
Пожар в Новороссийске
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами